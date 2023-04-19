نائبة الرئيس الفنزويلي "تنصب كمينا" لوزير الخارجية الروسي (فيديو)

مازحت نائبة الرئيس الفنزويلي دلسي رودريغز، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أثناء زيارة الأخير إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وعند دخول لافروف إلى قاعة الاجتماع مع نائبة الرئيس، اختبأت رودريغز خلف الباب لتفاجئ الوزير الروسي، في حالة من الود التي سادت أجواء اللقاء.

ونشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على حسابها في "تيليغرام"، مقطع فيديو يظهر مزاح نائبة الرئيس الفنزويلي مع لافروف.

وكتبت زاخاروفا: "نائبة رئيس جمهورية فنزويلا (دلسي) رودريغيز تحب المزاح.. التقت بسيرغي فيكتوروفيتش (لافروف) بكمين (فكاهي)".

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في زيارة رسمية كجزء من جولة لدول أمريكا اللاتينية التي بدأت في يوم الاثنين من البرازيل.

وأبلغت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، أن لافروف يقوم برحلة إلى أمريكا اللاتينية في الفترة من 17 إلى 21 أبريل، ومن المقرر أن يزور خلالها البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

المصدر: RT