رئيسي: أقل اعتداء تشنه إسرائيل ضد إيران سيجابه برد قاس يؤدي إلى تدمير حيفا وتل أبيب

حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الثلاثاء من أن أدنى اعتداء يشنه الأعداء وخاصة إسرائيل ضد إيران سيجابه برد قاس من قبل القوات المسلحة الايرانية يؤدي إلى تدمير حيفا وتل أبيب.

وفي كلمة له خلال مراسم استعراض قوات الجيش الإيراني بمناسبة "يوم الجيش"، قال إبراهيم رئيسي: "إن قدرات القوات المسلحة الإيرانية تعود بالنفع على أمن المنطقة ولا يخفى على أحد كيف قامت هذه القوات بالدفاع عن وحدة أراضي وأمن دول المنطقة".

وتابع رئيسي: "إن الأعداء، وخاصة الكيان الصهيوني، تلقوا هذه الرسالة، بأن أدنى اعتداء على البلاد سيجابه برد قاس من قبل القوات المسلحة الإيرانية، يؤدي إلى تدمير حيفا وتل أبيب".

وأشار إلى أن "الجيش الإيراني هو جيش مؤمن بالله ومعتمد على الذات وعلى قوة الشعب"، لافتا إلى أن "الاعتماد على الذات هذا أدى الى تفوق الجيش الإيراني على باقي جيوش المنطقة في العلم والتكنولوجيا".

المصدر: "فارس"