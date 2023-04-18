إعلام عبري: إقالة قائد فصيلة شرطة حرس الحدود بعد "تعريض العناصر للخطر وفرار مطلوب" في جنين

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأنه تمت إقالة قائد فصيلة شرطة حرس الحدود بعد اعتقالات في جنين حيث "تعرض الجنود للخطر وفر مطلوب".

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن قائد شرطة حرس الحدود اللواء أمير كوهين قرر إقالة قائد فصيلة في أعقاب الاعتقالات التي جرت في جنين الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة أن معظم تفاصيل العملية سرية ولم يتم الإعلان عنها، في حين أن الفريق تصرف بشكل مخالف للإجراءات والأوامر، وهرب الرجل المطلوب.

وقالت مصادر شرطة حرس الحدود للصحيفة:"لقد زاد الخطر على العناصر"، كما تبين أن قائد السرية كذب في التحقيق في الحادث.

وفقا لقرار قائد شرطة حرس الحدود، سيتم نقل قائد السرية إلى إعادة التعيين، وسيتم نقل نائبه أيضا إلى منصب آخر.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"