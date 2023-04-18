بريطانيا تفرض عقوبات بحق تاجر تحف فنية للاشتباه "بصلته بحزب الله" اللبناني

فرضت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء عقوبات على تاجر ألماس ولوحات فنية يدعى ناظم أحمد بزعم تمويله حزب الله اللبناني.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الخزانة البريطانية تجميد أصول ناظم أحمد في المملكة المتحدة لأنه "مول حزب الله".

وبموجب العقوبات، لا يحق لأي جهة أو شخص في المملكة المتحدة التعامل مع أحمد أو أي من أعماله التجارية.

وأوضحت وزيرة الخزانة جوانا بين قائلة: "التحرك الحازم الذي اتخذناه اليوم سيطبق على من يمولون الإرهاب الدولي".

ورأت أن الخطوة ستعزز أمن المملكة المتحدة الاقتصادي والوطني.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في 2019 عقوبات مشابهة على أحمد بزعم أنه "يغسل أموالا ويمول حزب الله".

وادعت أنه متورط في تهريب "ألماس دامٍ" تم الحصول عليه في مناطق نزاعات لتمويل أعمال عنف.

المصدر: " أ ب"