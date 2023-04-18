شويغو خلال لقائه لي شانغ فو: التعاون بين روسيا والصين يقلل التوترات ونشوب الصراعات في العالم (فيديو)

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن التعاون والتنسيق بين روسيا والصين له تأثير على استقرار الوضع في العالم ويساعد على تقليل التوترات واحتمالات نشوب الصراعات.

وأضاف شويغو خلال لقاء مع وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، اليوم الثلاثاء في موسكو، "إن تنسيق جهودنا على الساحة الدولية له تأثير استقرار على الوضع في العالم، ويساعد على تقليل احتمالات الصراع. والمهم أن بلدينا يقيمان بشكل موحد (نفس وجهة النظر) جوهر التحول الجاري في المشهد الجيوسياسي العالمي".

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وأكد شويغو أيضا أن روسيا والصين تنسقان إجراءاتهما في التحضير لدوريات بحرية وجوية مشتركة وتدريبات عسكرية على أساس ثنائي وفي صيغ متعددة الأطراف، (في إطار منظمة شنغهاي للتعاون وضمن آلية التفاعل بين وزارات الدفاع في عشر دول في جنوب شرق آسيا).

وأعرب وزير الدفاع الروسي عن قناعته بأن "الاجتماع واللقاء مع نظيره الصيني سيعمل على زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية في مجال الدفاع وسيمكن من مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بالأمن العالمي والإقليمي".

من جهتها ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوفدين العسكريين الروسي والصيني وقعا مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية وأكاديمية الدفاع الوطني لجيش التحرير الشعبي الصيني.

كما زار أعضاء الوفد الصيني بعض مرافق مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي.

المصدر: نوفوستي