إصابة مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار في الشيخ جراح بالقدس (فيديو)

طلبت قوات الأمن الإسرائيلية من المستوطنين في الشيخ جراح، إغلاق المنازل وعدم الخروج منها بعد عملية إطلاق النار، حيث شاركت طائرات للشرطة الإسرائيلية في البحث عن منفذ العملية.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإنه تم الإعلان عن إصابة إسرائيليين اثنين من الحريديم بحالة متوسطة في عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح بالقدس، وانسحاب المنفذ.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن قوات معززة من الشرطة أجرت عمليات بحث واسعة عن منفذي عملية إطلاق النار في حي الشيخ جراح، مشيرة إلى أن قوات من الشرطة وعناصر من جهاز الأمن العام "الشاباك" حاصروا مبنى في حي الشيخ جراح، وذلك بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار.

وقالت إذاعة جيش إن قوات الأمن الإسرائيلية طلبت من المستوطنين في الشيخ جراح، إغلاق المنازل وعدم الخروج منها بعد عملية إطلاق النار، حيث شاركت طائرات للشرطة في البحث عن منفذ إطلاق النار.

وعقب عملية إطلاق النار، دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات من عناصرها، إلى مكان إطلاق النار وطلبت من المستوطنين عدم الخروج من منازلهم، وباشرت عمليات بحث وملاحقة.

وذكرت الشرطة في بيان لها أنه عثر على سلاح من نوع " كارلو" في المنطقة، وزعمت الشرطة بأن السلاح الذي عثر عليه، استخدم في عملية الشيخ جراح.

المصدر: "عرب 48"