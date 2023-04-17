شخص مجهول يحاول التسلل من أوكرانيا إلى مقاطعة بريانسك

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن شخصا مجهولا حاول التسلل إلى أراضي المقاطعة من جهة الأراضي الأوكرانية.

وكتب بوغوماز على قناته في "تيليغرام": "في منطقة بلدة زابيسوشيه، بمقاطعة بريانسك، حاول شخص مجهول عبور حدود الدولة بشكل غير قانوني، من اتجاه أوكرانيا".

ووفقا للحاكم، أصيب الدخيل على خط دفاعي ملغوم أنشأه الجيش الروسي، على حدود المقاطعة.

وفي أوائل مارس، دخلت مجموعة من المخربين الأوكرانيين أراضي مقاطعة كليموفسكي، في بلدتي ليوبشان وسوشاني، وبحسب الأرقام الرسمية، أطلق الدخلاء النار على سيارتين على الأقل، مما أدى إلى مقتل السائقين، بالإضافة إلى ذلك، أصيب طفل في العاشرة من عمره.

ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الاعتداء بأنه هجوم إرهابي، ووفقا لهيئة الأمن الفيدرالي، تم طرد الإرهابيين نحو أراضي أوكرانيا، حيث تعرضوا لقصف مدفعي.

وفي منطقة بريانسك، وكذلك المناطق الحدودية الأخرى لروسيا، يعتبر مستوى التهديد من الخطر الإرهابي أصفر، مما يعني زيادة عمليات البحث في محطات السكك الحديدية وغيرها من الأماكن المزدحمة، وزيادة أمن المرافق الاستراتيجية، بما في ذلك منشآت الطاقة، وغيرها من التدابير.

المصدر: نوفوستي