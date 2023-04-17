وسائل إعلام: بايدن قد يعلن عن ترشحه لولاية ثانية في 25 أبريل الجاري

يعمل موظفو البيت الأبيض واللجنة الوطنية الديمقراطية ومستشارون خارجيون على التحضير لترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لولاية ثانية، والإعلان يمكن أن يتم في 25 أبريل.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر: "تتكثف الاجتماعات المغلقة التي يشارك فيها البيت الأبيض واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ومستشارون خارجيون مع اقتراب الرئيس بايدن من اتخاذ قراره النهائي بشأن كيفية وموعد إطلاق حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2024".

وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ 25 أبريل، الذي يمكن أن تصدر فيه رسالة رئيس البيت الأبيض بالفيديو، يجري النظر فيه في المناقشات الحالية.

وأضافت الصحيفة: "من بين فريق بايدن الأوسع، مناقشة رسالة فيديو منخفضة المستوى في 25 أبريل – في الذكرى الرابعة لمشاركته في السباق الرئاسي لعام 2020 – وهو ما يقدره بايدن "

وفي الوقت نفسه، قد يتم الإعلان رسميا عن مشاركة بايدن في السباق الرئاسي في أوائل الصيف، نظرا لأن رئيس البيت الأبيض الحالي، في رأي حاشيته، ليس له منافسين جادين ويمكنه عدم التسرع مع بدء الحملة الانتخابية.

المصدر: نوفوستي