الجيش الصيني يجري "أنشطة عسكرية واسعة النطاق" في البحر الأصفر

أعلنت إدارة الأمن البحري الصينية، اليوم الاثنين، أن قوات الجيش الصيني ستجري أنشطة عسكرية واسعة النطاق في البحر الأصفر يوم غد الثلاثاء.

ويذكر أن "الأنشطة العسكرية واسعة النطاق" ستقام في 18 أبريل من الساعة 9.00 إلى الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي، ويمنع مرور السفن في منطقة الحدث.

ولم توضح إدارة الأمن البحري، أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الصيني، أن بكين تجري تدريبات في مضيق تايوان على "تطويق كامل" للجزيرة، في إطار مناورات بدأتها صباحا وأطلقت عليها اسم "السيف الحاد المتحد".

وأوردت شبكة "سي سي تي في"، أن "التدريبات تركز على القدرة على السيطرة على البحر والمجال الجوي والإعلام، لإحداث قوة رادعة وتطويق كامل" لتايوان.

وبدأت الصين تدريبات عسكرية استمرت 3 أيام في مضيق تايوان، برسالة "تحذير صارمة" موجهة لـ"القوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان"، جاءت عقب عودة رئيسة تايوان تساي إنغ وين من الولايات المتحدة حيث التقت هناك مسؤولين.

المصدر: نوفوستي + RT