الأمن الروسي يعتقل قائدا "داعشيا" خطط لهجمات إرهابية في موسكو ونوفوسيبيرسك

اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي، خطط لشن هجمات إرهابية على أراضي منطقة موسكو وفي نوفوسيبيرسك.

وجاء في بيان هيئة الأمن الفدرالي: "أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الأنشطة غير المشروعة لأحد قادة المنظمة الإرهابية الدولية "داعش"وهو مواطن من جمهورية طاجيكستان المدعو نزاروف وبالتحقيقات تبين أن نازاروف أنشأ خلية إرهابية بهدف ارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية على أراضي منطقة موسكو وفي نوفوسيبيرسك باستخدام عبوات ناسفة، وخطط لتفجيرها في أماكن مزدحمة، بما في ذلك مرافق السكك الحديدية الروسية".

ولفت البيان إلى أن "زعيم المجموعة جند مواطنين من طاجيكستان في خلية داعش، كما نظم صنع وشراء وتخزين أجهزة متفجرة وأسلحة نارية وذخائر بشكل غير قانوني".

وأضاف البيان أنه تمت تصفية نشاط الخلية الإرهابية المشار إليها. وأثبتت إجراءات التحقيق وجود أدلة شاملة تدين المتهم نزاروف.

وبموجب حكم المحكمة أدين نزاروف بارتكاب 21 جريمة بموجب المواد (205 و 205.1 و 205.4 و 205.5) من القانون الجنائي لروسيا (التنظيم والمشاركة في الأنشطة الإرهابية) و(222 ، 222.1) من القانون الجنائي. قانون روسيا (اقتناء الأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو تخزينها أو حملها بشكل غير قانوني) ، و(223.1) من القانون الجنائي لروسيا (التصنيع غير القانوني للمتفجرات والأجهزة المتفجرة). وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 1.5 مليون روبل.

المصدر: تاس