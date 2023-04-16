وزير الدفاع الصيني خلال محادثات مع الرئيس الروسي: العلاقة قوية متفوقة على تحالفات الحرب الباردة

أكد عضو مجلس الدولة، وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، أن الصين وروسيا تربطهما علاقة قويّة تتفوق وتتجاوز طبيعة تحالفات الحرب الباردة، مبينا أنها "ليست موجهة ضد دول ثالثة".

وقال شانغ فو خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لدينا علاقات قويّة وهي متفوقة على تحالفات الحرب الباردة وليست موجهة ضد دول ثالثة".

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وأشار شانغ فو أيضا إلى أن بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ "تربطهما صداقة، والجميع في الصين يعلم ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين عقد اجتماع عمل مع عضو مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية وزير الدفاع لي شانغ فو.

وقال بوتين خلال اللقاء مع وزير الدفاع الصيني: "هناك تطوّر جيد في جميع الاتجاهات، بما في ذلك داخل الإدارات العسكرية".

المصدر: نوفوستي