الأمير هاري يوافق على حضور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

أفادت صحيفة The Sun البريطانية، بأن الأمير هاري، سيحضر حفل تتويج الملك، تشارلز الثالث.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الأمير هاري، كان على اتصال مباشر بوالده الملك تشارلز الثالث، وأجرى معه حديثا "من القلب إلى القلب"، قبل موافقته على حضور حفل التتويج.

وأشارت الصحيفة، إلى رغبة كل من الملك تشارلز، والأمير هاري، في المصالحة وإعادة المياه إلى مجاريها.

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية، في وقت سابق، إلى أن الأمير هاري سيحضر حفل تتويج والده تشارلز الثالث، دون زوجته ميغان ماركل، التي ستبقى رفقة أطفالهما في كاليفورنيا.

هذا ولم تعلق المتحدثة باسم الزوجين ولا قصر باكنغهام على القرار، لكن كانت هناك آراء منقسمة بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المؤيدون بميغان لدفاعها عن نفسها بينما انتقدها خصومها بسبب "ازدراء" أهل زوجها من العائلة المالكة.

وسينضم الأمير إلى أكثر من 2000 ضيف في وستمنستر أبي يوم 6 مايو، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يشاهد فيها مع العائلة المالكة منذ نشر مذكراته "spare"، وسيكون جزءا من الحفل التاريخي، حيث سينضم إلى أعضاء آخرين من العائلة المالكة، وشخصيات عامة، وقادة العالم و450 ممثلا عن الجمعيات الخيرية والمجموعات المجتمعية.

يذكر أنه بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، لم يسمح للأمير هاري وميغان بالمشاركة في الظهور التقليدي على شرفة قصر باكنغهام. ومن المتوقع أن يكون للأمير وليام، بصفته أمير ويلز، دور بارز في التتويج.

المصدر: نوفوستي + RT