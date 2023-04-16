عقيد أمريكي متقاعد يحذر من خطأ مأساوي للبنتاغون

عبر مستشار البنتاغون السابق العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور عن اعتقاده بأن السلطات الأمريكية خططت لتطوير أنظمة الأسلحة بشكل خاطئ، ما ظهر واضحا أثناء الأزمة الأوكرانية.

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وأضاف في حديث للصحفية ناتالي برونيل أن ذلك يشكل خطرا خاصا في ظروف الوضع الاقتصادي الكارثي في الولايات المتحدة، الذي يعتمد عليه تمويل وزارة الدفاع الأمريكية.

وقال: "تعرفون أن مؤسستنا العسكرية الحالية تعد بمثابة تكريم رائع بشكل مأساوي للحرب العالمية الثانية. ونقوم حتى الآن ببناء الأساطيل وإنشاء المجموعات القتالية للسفن الحاملة للطائرات، ولا يزال إنشاء وحدات جيش كبيرة وثقيلة للغاية لنقلها. ولكن ما هو الأسوأ هو أن العالم لم يعد يحارب بهذه الصورة، وهذا ما يجب علينا أن ننتبه إليه. ما يحدث اليوم في أوكرانيا يغير مواقفنا من الأشياء المختلفة بشكل جذري. هذه مشكلة ضخمة".

وأشار إلى أن مسألة الدفاع في الولايات المتحدة تحولت إلى مهمة جذرية لنخب معينة استثمرت كثيرا في الجيش الأمريكي.

وأوضح: "نشهد انخفاضا في التهديد. تريدون الحفاظ على هذه المؤسسة العسكرية الفظيعة، وتواصلون الإصرار على أنه أمر ضروري وحيوي، لأنه إذا لم يتم إنفاق أقل بنسبة 10 سنتات أو بنسبة 10 مليارات دولار على الأقل، فإننا سنواجه خطر الغزو والاحتلال والتدمير".

وشدد العسكري السابق أيضا على أن الولايات المتحدة لا تزال تنظر إلى روسيا من خلال عدسة الحرب الباردة، وكأنها الاتحاد السوفيتي السابق، مما يمنعها من بناء علاقات طبيعية مع موسكو.

المصدر: نوفوستي