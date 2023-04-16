أوكرانيا تعلن عن تسلمها عددا كبيرا من الأسرى بمناسبة عيد الفصح (فيديو)

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني اليوم الأحد، عن تبادل عدد كبير من الأسرى بمناسبة عيد الفصح، وقال إن 130 جنديا عادوا إلى أوكرانيا.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني إنه نتيجة تبادل الأسرى في عيد الفصح، عاد 130 أسيرا إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن صفقة التبادل جرت في الأيام الأخيرة على عدة مراحل.

من جانبه نشر مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، مقطع فيديو يظهر عملية نقل عدد كبير من الأسرى الأوكرانيين إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

وظهر في مقطع فيديو نشره في قناته على "تيليغرام" وهو يصدر أوامر بتقديم الخدمات الطبية للأسرى المصابين وتجهيزهم لنقلهم إلى المناطق المحددة.

المصدر: وكالات