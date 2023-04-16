خلال قداس عيد الفصح.. سقوط ضحايا بقصف أوكراني استهدف منطقة قريبة من كاتدرائية في دونيتسك

قتل مدني وأصيب 5 آخرون نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كاتدرائية سباسو-بريوبراجينسكي في دونيتسك ليلة الأحد، خلال قداس عيد الفصح.

وقال مصدر في إدارة مقاطعة فوروشيلوفسكي، التي تعرضت لإطلاق النار، "وفقا لأحدث البيانات أصيب خمسة أشخاص وتوفي واحد" منوها بأنه خلال القصف، كان هناك عشرات الأشخاص في الكنيسة وبالقرب منها.

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ووفقا للمكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، "في الساعة 03:25 بتوقيت موسكو، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية 20 صاروخا من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة باتجاه منطقة فوروشيلوفسكي في دونيتسك.. نتيجة القصف، اشتعلت النيران في روضة أطفال رقم 294، وسقطت عدة صواريخ بالقرب من الكاتدرائية في شارع أرتيم، وألحقت أضرار بمرافق البنية التحتية".

وأضاف المكتب أنه بعد قصف الكاتدرائية في منطقة فوروشيلوفسكي، واصلت القوات الأوكرانية إطلاق النار على دونيتسك، "ففي الساعة 4:25 بتوقيت موسكو، سقطت ثلاث قذائف من عيار الناتو 155 ملم في منطقة كييفسكي"، وتم تسجيل وقوع ضحايا.

وقالت مصادر أمنية في المنطقة، إنه "قبيل وقت قصير من القصف، شوهدت مسيرات في المنطقة، كما كثفت القوات الأوكرانية في ليلة عيد الفصح استطلاعاتها الجوية في عدة في أحياء بالمدينة، وسط عمل الدفاعات الجوية الروسية".

المصدر: تاس، نوفوستي