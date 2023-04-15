زيلينسكي يبحث مع ماكرون هاتفيا نتائج زيارته الأخيرة للصين

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية زيارة الأخير للصين.

وكتب زيلينسكي في تلغرام: "أجريت محادثة استمرت نحو ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلالها مناقشة نتائج زيارة الرئيس ماكرون الأخيرة للصين".

وقال ماكرون الذي زار الصين الأسبوع الماضي خلال مقابلة صحفية أجراها في نهاية الأسبوع إنّ أوروبا لا ينبغي أن تكون "تابعاً" لواشنطن أو لبكين في ما يتعلق بقضية تايوان.

وتمسّك الرئيس الفرنسي بتصريحاته التي أثارت جدلًا قائلاً خلال زيارته لأمستردام الأربعاء إنّ التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني "التبعية" لها.

المصدر: أ ف ب