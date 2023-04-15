أنقرة تعلن تسريع صفقة شراء طائرات F-16 مع واشنطن عقب انضمام فنلندا إلى حلف الناتو

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، تسريع أنقرة لصفقة شراء مقاتلات F-16 الأمريكية، عقب انضمام فنلندا إلى حلف الناتو.

وأفادت وكالة "الأناضول، نقلا عن قالن، قوله: "لا تزال الإدارة الأمريكية تريد دفع عملية شراء مقاتلات F - 16 إلى الأمام، الأمر متروك للكونغرس الأمريكي الآن، وأسهم انضمام فنلندا إلى حلف الناتو بتسريع هذه العملية".

وأضاف قالن: "ستنضم السويد إلى حلف الناتو عاجلا أم آجلا، بعد وفائها لمطالبنا الموضوعية، وتعتبر هذه القضايا لأمن جميع أعضاء الحلف".

وفي ذات السياق، صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في وقت سابق، بأن الإدارة الأمريكية تعتقد أن تركيا يجب أن تتلقى نسخة مطورة من مقاتلات F-16 الأمريكية، لأنها مهمة للقدرة الدفاعية لحلف الناتو ككل.

وفي مقابلة مع قناة NTV التركية، اعترف بيلنكن بأن الولايات المتحدة لا تستطيع بيع مقاتلات F-16 لتركيا دون موافقة الكونغرس، ويجب معالجة مخاوف المشرعين.

المصدر: نوفوستي