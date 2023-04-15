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خبير عسكري أمريكي يحذر من "تهديد روسي" للبحرية الأمريكية

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خبير عسكري أمريكي يحذر من
Sputnik
أرشيف
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كتب الخبير العسكري كريس أسبورن أن الطوربيد الروسي فائق السرعة من طراز "في أ 111" "شكفال" يشكل تهديدا لسفن وغواصات البحرية الأمريكية.

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وقال الخبير العسكري في مقالة لمجلة "19FortyFive" إن الوسيلة الوحيدة أمام السفن الأمريكية لوقف التهديد المتأتي من "شكفال" هو الكشف عن الغواصة الروسية التي تحمل هذا السلاح قبل أن تتمكن من إطلاقه.

وذكر أن سرعة طوربيد "شكفال" الروسية من طراز "في أ-111" تبلغ 370 كيلومترا في الساعة أي أكثر بنسبة أكثر من 4 مرات من التوربيدات الأخرى التي تتراوح سرعتها بين 45 و77 كيلومترا في الساعة، مما يعني أن الاختلاف الكبير في السرعة يزيد من المخاطر على السفن الكبيرة والغواصات الأمريكية التي تسعى إلى تجنب العثور عليها".

يذكر أن مدى تحليق التوربيد الروسي يبلغ 7 آلاف متر، الأمر الذي قد يثير قلقا لدى البنتاغون.

المصدر: نوفوستي

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