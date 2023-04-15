الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 3 مسيرات أوكرانية وتصفية أكثر من 460 جنديا على كافة المحاور

أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 3 مسيرات أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وتصفية أكثر من 460 جنديا أوكرانيا في كافة المحاور.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، قامت قواتنا بتصفية حوالي 40 جنديا أوكرانيا

في محور كراسني ليمانسك، دمرت قواتنا جراء العمليات الدائرة أكثر من 60 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى مدافع هاوتزر D20 و D-30.

في محور دونيتسك واصلت القوات الروسية العمليات القتالية لطرد القوات الأوكرانية من الأحياء المركزية لمدينة أرتيموفوسك، وتقدمت القوات الروسية الهجومية إلى الأمام، واستولت على مناطق بالضواحي الشمالية والجنوبية للمدينة. بالمقابل تدمر وحدات القوات القوات الأوكرانية المتبقية في أرتيوموفسك عمدا البنية التحتية والمباني السكنية لإبطاء تقدم القوات الروسية ومجموعة "فاغنر"، كما نفذت المقاتلات الروسية 6 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 57 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية أكثر من 315 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-20 و Msta-B ، بالإضافة إلى مركبة قتالية من طراز غراد MLRS.

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 30 جنديا، وتم تدمير مدافع هاوتزر Msta-B و D-30.

في محور خيرسون، تم تصفية حوالي 15 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika.

اعترضت دفاعاتنا الجوية 5 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS.

كما دمرت قواتنا 3 مسيرات أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية