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الدنمارك تتحدث عن "هدية عظيمة ومهمة" إلى أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية أن دبابات "Leopard 1" الدنماركية ألمانية الصنع ستكون جاهزة قريبا للشحن إلى أوكرانيا.

وجاء في بيان الوزارة، أن القائم بأعمال وزير الدفاع ترولز لوند بولسن والعديد من أعضاء البرلمان زاروا منشأة فلنسبيرغر فاهرزوغباو جيزيلشافت في مدينة فلنسبورغ، حيث يتم إعداد المعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا.

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وقال لوند بولسن "هذه هدية عظيمة ومهمة حظيت بتأييد واسع من الأحزاب البرلمانية الأخرى ونأمل أن تنتقل إلى أوكرانيا في القريب العاجل".

ويتم ذلك كجزء من اتفاقية بين ألمانيا والدنمارك وهولندا، التي أبرمت في أوائل فبراير الماضي، بشأن تسليم ما لا يقل عن 100 دبابة "Leopard 1  A5" إلى القوات المسلحة الأوكرانية. 

المصدر: تاس

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