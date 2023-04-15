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بومبيو يتراجع عن خططه للترشح للرئاسة الأمريكية في 2024

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بومبيو يتراجع عن خططه للترشح للرئاسة الأمريكية في 2024
AP Alex Brandon, File
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في 2024. دون ذكر الأسباب

وقال بومبيو في حديث لـ"فوكس نيوز": "اتخذت القرار. توصلنا إلى الاستنتاج بأننا لن نشارك في السباق في 2024".

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وأضاف: "نحن قلقون جدا على أمريكا والقضايا التي تحدثت عنها خلال العام ونصف العام الأخير أو حتى خلال العقود، ولكن الآن ليس وقتها".

يذكر أن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في 2018 – 2021، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية خلال 2017 – 2018، في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، كان أحد المرشحين المحتملين لخوض السباق الرئاسي عن الحزب الجمهوري في 2024.

وكان بومبيو في وقت سابق لم يستبعد إمكانية ترشحه للرئاسة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

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