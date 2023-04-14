البنتاغون: خطط روسيا والصين لاستكشاف القمر تظهر تنافسا متزايدا في الفضاء

صرح المتحدث باسم قيادة الفضاء الأمريكية جون أولسون، بأن خطط روسيا والصين لاستكشاف القمر توضح حجم المنافسة الاستراتيجية في الفضاء والأهمية التي يمثلها القمر اليوم لجميع البلدان.

قال ممثل قيادة الفضاء، معلقا على أنشطة روسيا والصين في مجال الفضاء، بما في ذلك خطط برنامج مشترك للقمر: "أعتقد أن هذا انعكاس لمنافسة استراتيجية أوسع".

وأضاف أولسون: "أعتقد أنه من المهم أن نفهم مدى أهمية القمر"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حتى الآن هي الدولة الوحيدة التي كان ممثلها فيه.

وبحسب البرنامج القمري الأمريكي الجديد "أرتميس"، الذي أطلقته إدارة دونالد ترامب، فإن الأمريكيين يخططون للقيام بهبوط جديد على سطح القمر في عام 2025.

وتم التخطيط لرحلة مأهولة حول القمر في عام 2024، كجزء من برنامج "أرتميس"، وتخطط الولايات المتحدة أيضا لإنشاء محطة Gateway بالقرب من القمر.

وفي وقت سابق، اتفقت موسكو وبكين على الإنشاء المشترك لمحطة القمر العلمية الدولية، والتي سيتم نشرها على مرحلتين من 2025 إلى 2035، وبعد ذلك سيبدأ تشغيلها.

وستشمل المحطة وحدات البحث والطاقة والإقلاع والهبوط والمدارية والتجريبية، بالإضافة إلى مركز قيادة وقمر صناعي للإرسال ومحطة اتصالات ووحدات للتحقق من التكنولوجيا والمراقبة.

المصدر: نوفوستي