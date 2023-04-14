أولى شحنات الحبوب تغادر ميناء ماريوبول خلال الأسابيع المقبلة

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين عن التحضير لإرسال أول شحنة حبوب عبر الميناء البحري في ماريوبول..

وقال بوشيلين في مقطع فيديو نشره على قناة تيليغرام: "خلال أسبوع إلى أسبوعين، سنكون قادرين على توريد أولى شحنات الحبوب عبر ميناء ماريوبول التجاري البحري".

وأضاف بوشيلين: "نحن على استعداد للاستفادة الكاملة من القدرات التي سيعاد تشغيلها، ومواصلة ترميم ميناء ماريوبول التجاري البحري، وتخفيف الحمل عن الطرقات البرية، ونقاط التفتيش، وهذا بالطبع سيساعد في تخفيف الطوابير التي تزعج مواطنينا. هذا كله على جدول أعمالنا".

وفقا لبوشلين، من المخطط تأمين نقل البضائع في اتجاهين، السفن التي ستنقل مواد البناء إلى جمهورية دونيتسك ستعود وهي محملة بالحبوب، مما سيقلل من تكلفة الخدمات اللوجستية.

المصدر: تاس