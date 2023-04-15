البنتاغون يوقع عقدا بقيمة 215 مليون دولار لدعم صناعة محركات الصواريخ

وقع البنتاغون عقدا بقيمة 215.6 مليون دولار مع شركة Aerojet Rocketdyne لتوسيع وتحديث القدرات الصناعية لزيادة إنتاج المحركات لصواريخ "جافلين" و"ستينغر".

وبموجب العقد، سيتم تحديث المنشآت الصناعية التابعة للشركة في ولايات ألاباما وأركنساس وفرجينيا، التي تنتج فيها المحركات للصواريخ، بما في ذلك الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الفضائية الحاملة والأقمار للأغراض الدفاعية والتجارية.

إقرأ المزيد

وستخصص الأموال المذكورة لتحديث القدرات الإنتاجية وشراء المعدات وإنشاء منظومات لمعالجة البيانات وزيادة سرعة إنتاج صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات وصواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات وصواريخ GMLRS الموجهة.

وأوضح البنتاغون في بيان له، أن الأموال لهذا الغرض تخصص بموجب قانون رصد الموارد الإضافية لأوكرانيا، علما بأن الولايات المتحدة كانت تقدم أنظمة "جافلين" و"ستينغر" وصواريخ GMLRS لكييف، وتحتاج إلى رفد مخزوناتها من تلك الصواريخ.

المصدر: تاس