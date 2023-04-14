احتجاجات في باريس واشتباكات مع الشرطة في ليون بعد إقرار قانون إصلاح نظام التقاعد (فيديو)

شهدت عدة مدن فرنسية، يوم الجمعة، احتجاجات واسعة النطاق واشتباكات مع الشرطة، بعد مصادقة المجلس الدستوري على قانون إصلاح نظام التقاعد، وطلب النقابات الفرنسية عدم إصداره.

وخرج المتظاهرون بعد إقرار قانون إصلاح نظام التقاعد في مدينة ليون، جنوب شرق البلاد.

واندلعت اشتباكات في وسط المدينة، وشارك في المظاهرات ممثلو النقابات، ونشطاء، مما تسبب باشتباكات مع عناصر الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع.

De nouvelles tensions en cours sur la Presqu'île de #Lyon, la police envoie du gaz lacrymogène dans le 1er arrondissement https://t.co/F69yNTfFCKpic.twitter.com/XpoNdJ9B45 — actu Lyon (@actufr_lyon) April 14, 2023

وطلبت النقابات الفرنسية من الرئيس، إيمانويل ماكرون، عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد، بعدما صادق عليه المجلس الدستوري، مشيرة إلى أنها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من مايو.

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Des affrontements avec la police et du gaz lacrymogène dans les rues du 1er arrondissement de #Lyonhttps://t.co/F69yNTfFCKpic.twitter.com/nN2OufoFm1 — actu Lyon (@actufr_lyon) April 14, 2023

وأكد بيان النقابات الفرنسية أنه "في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب تنسيقية النقابات رسميا من الرئيس عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد".

وأقر المجلس الدستوري الفرنسي، يوم الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعد المشروع الأساسي والذي يواجه منذ أشهر احتجاجات واسعة النطاق من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.

كما رُفض طلب الحزب اليساري، بإجراء استفتاء على إصلاح نظام التقاعد، واندلعت مسيرات وأعمال شغب في البلاد ضد هذا الإصلاح.

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المصدر: وسائل إعلام فرنسية