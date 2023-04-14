البوندستاغ: لا نرى مقاتلات Eurofighter أو Tornado الألمانية تحلق في سماء أوكرانيا

أكدت رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ، ماري زيمرمان أن كييف لا تحتاج مقاتلات حديثة من سلاح الجو الألماني، مثل Eurofighter أو Tornado، لأن طياري أوكرانيا يقودون مقاتلات سوفيتية فقط.

وقالت زيمرمان ذلك اليوم الجمعة في مقابلة مع صحيفة Welt am Sonntag.

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يشار إلى أن الحكومة الألمانية أتاحت في وقت سابق، بناء على طلب بولندا، بإعادة تصدير مقاتلات "ميغ-29" البولندية إلى أوكرانيا، والتي ورثتها بعد وحدتها مع ألمانيا الشرقية.

وفي هذا الجانب، يأتي الحديث عن 5 مقاتلات من "ميغ-29" كانت في الخدمة بحوز ألمانيا الديمقراطية، وبعد إعادة توحيد ألمانيا، تم بيعها إلى بولندا في عام 2002.

وقالت رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ : "أعتبر أن قرار نقل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا تسبب في نقاش زائد عن الحاجة حول المقاتلات. لا أرى مقاتلة Eurofighter ألمانية أو Tornado في سماء أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي