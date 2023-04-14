بريغوجين: المعركة الطويلة من أجل أرتيموفسك تمنح ميزة للقوات الروسية

أشار مؤسس الشركة العسكرية الخاصة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين إلى أن طول أمد معركة أرتيموفسك (باخموت) تعطي ميزة للقوات الروسية.

وذكر بريغوجين في مقال نشر يوم الجمعة في قناة تيليغرام التابعة للخدمة الصحفية لــ "فاغنر": "استمرار المعركة الدائرة من أجل السيطرة على باخموت مفيدة للغاية للقوات الروسية. لأن المعركة تمنح الجيش الروسي فرصة إعادة تجميع القوات، والسيطرة على خطوط دفاع مهمة، والتعامل مع المشاكل الداخلية، واستكمال الاستعدادات والتسليح لمواجهة الهجمات المضادة". "بالنسبة لنا معركة "باخموت" مفيدة جدا، نحن نطحن الجيش الأوكراني هناك ونتصدى لمناوراته."

في الوقت نفسه، وفقا لبريغوجين ، أرتيموفسك لا تمثل أهمية كبيرة لكييف فهي عامل مزعزع لاستقرارهم أكثر من كونه عاملا مساعدا لاحتفاظهم بالمناصب. "كل صرخة تصدر من باخموت، كل جندي أوكراني يقع في الأسر، كل مائة قتيل يسقطون، في الواقع يوجهون ضربة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ولقيادة القوات المسلحة الأوكرانية، أكبر بكثير من المزايا التي يحصلون عليها من الاحتفاظ ببقايا هذه المدينة".

وأشار مؤسس الشركة العسكرية الخاصة في المقال إلى إن استيلاء القوات الروسية على أرتيموفسك لن يعجل الانتصار على أوكرانيا. الدور الاستراتيجي للمدينة ليس كبيرا. وأضاف: "يتبع باخموت سيفرسك ، سلافيانسك ، كراماتورسك ، كونستانتينوفكا ، دروزكوفكا وتشاسوف يار، وهي بلدات ضمن ما يسمى ب ـ حلقة دونباس" وتشكل مناطق حصينة".

وأوضح بريغوجين: " باخموت من ناحية، تمثل جزءاً من هذه المنطقة المحصنة، ومن ناحية أخرى، الاستيلاء عليها لن يضمن انتصارا سريعا على أوكرانيا، ولن يفتح الطريق إلى نهر الدنيبر، ولن يضمن حتى الاستيلاء على دونباس".

كما شدد على أن قيادة الجانب الأوكراني تتجادل باستمرار "حول الحاجة إلى الاحتفاظ بــ "باخموت". هم خلقوا منها رمزا للصمود".

وتابع بريغوجين قائلا: "لقد جمع الجيش الأوكراني عددا كافيا من القوات، هناك حوالي 200 ألف، من المقاتلين المدربين الذين اجتازوا شهرين أو ثلاثة أشهر من التدريب والتنسيق، وهم على استعداد لأداء المهام القتالية.

وخلص بريغوجين إلى أن كمية الأسلحة والذخيرة لدى هؤلاء الـ 200 ألف كافية لشن هجوم في اتجاهات مختلفة".

تقع أرتيموفسك (باخموت) في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، وكانت مركزا مهما لنقل الإمدادات للقوات الأوكرانية في دونباس.

معارك ضارية تجري خارج المدينة. في وقت سابق، قال بريغوجين إن أكثر من 80 ٪ من أرتيموفسك، بما في ذلك جميع المراكز الإدارية، تخضع لسيطرة القوات الروسية.

المصدر: تاس