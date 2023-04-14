كوهين يطلق حملة لجمع التبرعات لمحاربة دعوى ترامب ضده

أطلق مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صفحة GoFundMe لجمع التبرعات المالية، لمساعدته في محاربة دعوى قضائية رفعها ترامب ضده يوم الأربعاء.

وقال كوهين في واحدة من عدة منشورات على "تويتر" شارك فيها رابطا لجمع التبرعات: "لن يخيفني ترامب أبدا وسأضمن المساءلة"، مضيفا: "يواصل دونالد وأتباعه الاستخفاف بي كطريقة للابتعاد عن مشاكله القانونية التي تلوح في الأفق. لن أمتنع عن الاستمرار في قول الحقيقة للسلطة. أحتاج مساعدتكم للقيام بذلك".

ويصف طلب التبرع عبر GoFundMe، دعوى ترامب بأنها "محاولة لإسكات" كوهين، وأن استعداد المحامي للوقوف في وجه قوى الظلام لحركة MAGA يأتي "بتكلفة باهظة، عاطفيا وماليا.. لذلك نطلب منكم الانضمام معا كوطنيين أمريكيين ودعم مايكل وهو يناضل من أجل ديمقراطيتنا. من خلال المساهمة في حملة جمع التبرعات هذه، سترسل رسالة قوية مفادها أننا لن يتم إسكاتنا لقول الحقيقة ولن يتم التسامح مع التخويف".

وكان ترامب رفع دعوى ضد كوهين أمام محكمة في فلوريدا يطالب فيها بتعويض قدره 500 مليون دولار، متهما إياه بخرق اتفاق السرية بين الموكل ووكيله.

وكوهين هو أحد الشهود الذين أدلوا بإفاداتهم أمام هيئة محلفين في قضية دفع أموال لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، خلصت إلى توجيه الاتهام لترامب، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي.

وأقر كوهين بأنه سدد المبلغ المالي لدانيالز نيابة عن ترامب وقد حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات لإدانته في عدد من الجرائم، بما في ذلك قضية شراء صمت الممثلة الإباحية والتهرب الضريبي.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفة ويقول إنه ضحية "اضطهاد سياسي" يمارسه المدعي العام في مانهاتن الديمقراطي ألفين براغ بهدف ضرب حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024.

المصدر: The Hill + RT