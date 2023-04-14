مجزرة حقيقية.. انفجار يقتل 18 ألف بقرة في الولايات المتحدة (فيديو)

نفقت نحو 18 ألف بقرة في انفجار في مزرعة للألبان في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية، مشيرة إلى إصابة شخص واحد بجروح.

وقال مفوض الزراعة في ولاية تكساس سيد ميلر في بيان إن الحادث هو "أخطر حريق في مزرعة لتربية الماشية في تاريخ تكساس"، مشيرا إلى أن "التحقيق فيه وملاحقة المسؤولين سيستغرق بعض الوقت على الأرجح".

Massive explosion and fire on a farm in Texas - over 18,000 Cows burned to death.

You can hear their cries. #goVeganpic.twitter.com/BcqRpfeUnf — Girl Racer (@M3GarageGirls) April 13, 2023

ودمر الانفجار والحريق ليل الاثنين الثلاثاء مزرعة ألبان "ساوثفورك" الواقعة بالقرب من بلدة ديميت في منطقة بانهاندل بولاية تكساس.

#USA 🇺🇲 Terrible tragedy as 18,000 dairy cows die in an explosion & fire at a farm in Texas. Because of faulty machinery 😳



What’s is even weirder is that only 1 human was inside a shed of 18,000 waiting to be milked? Just 1? pic.twitter.com/U6zwOAM1yu — PLANDEMIJA (@PLANDEMIJA1) April 13, 2023

ووجد رجال الإطفاء والشرطة الذين هرعوا إلى مكان الحادث "شخصا محاصرا في الداخل". وقال مكتب مأمور مقاطعة كاسترو، إنه تم إنقاذ عامل المزرعة ونقله جوا إلى المستشفى.

وأكد ميلر أن مصدر الانفجار والحريق لم يعرف ووصف الحادث بأنه "مروع"، مضيفا: "ما إن نعرف السبب والحقائق المحيطة بهذه المأساة، سنحرص على إطلاع الجمهور على كل التفاصيل لتجنب كوارث من هذا النوع في المستقبل".

"Burned Alive" in Massive Dairy Farm Explosion that Kills 18,000 Cows In Texas pic.twitter.com/PuQ1IHyw3l — Lauren Witzke (@LaurenWitzkeDE) April 13, 2023

وصرح مكتب مأمور المقاطعة سال ريفيرا أنه قد يكون حدث ارتفاع في حرارة نظام إزالة الروث من الحظيرة، مشيرا إلى أن غاز الميثان يمكن أن "يشتعل ثم ينتشر مع الانفجار والحريق".

وأكد أنه تم فتح تحقيق في الحادث.

Over 18,000 dairy cows were killed in the South Fork Dairy Farm explosion/fire on Monday, located in Dimmitt, Texas. 💔



HOW did this fire start? pic.twitter.com/9nawDCwbCX — 🇺🇸ProudArmyBrat (@leslibless) April 12, 2023

المصدر: "أ ف ب" + RT