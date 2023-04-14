استطلاع: غانتس سيحظى بالحكم إذا أجريت انتخابات في إسرائيل

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن زعيم حزب "الوحدة الوطنية" وزير الدفاع السابق بيني غانتس، سيكون قادرا على تشكيل ائتلاف حاكم إذا أجريت الآن انتخابات في إسرائيل.

وبحسب الاستطلاع الجديد، يمكن تشكيل ائتلاف من 69 مقعدا يتألف من أحزاب الوحدة الوطنية، ويش عتيد، وإسرائيل بيتنا، وجبهة تعال، والعام، والعمل، وميرتس إذا أجريت انتخابات اليوم.

بينما تعادل حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الوحدة الوطنية في 26 مقعدا، مما يواصل الاتجاه الهبوطي الأخير لليكود في استطلاعات الرأي. وفاز حزب "يش عتيد"، بزعامة زعيم المعارضة يائير لابيد، بـ19 مقعدا في الاستطلاع، متقدما بسبعة مقاعد خلف نتنياهو وغانتس.

وحصل "عوتسما يهوديت" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الاستطلاع على أربعة مقاعد فقط، على افتراض أنه سيخوض الانتخابات في قائمة منفصلة للحزب الصهيوني الديني (RZP).

المصدر: "جيروزاليم بوست"