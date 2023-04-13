المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية: زيلينسكي سيوقع اتفاقية غير مرضية مع روسيا

توقع ريتشارد هاس وتشارلز كوبشان من المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية سأم واشنطن وأوروبا من نزاع أوكرانيا، وإجبار كييف على مفاوضة موسكو وتوقيع اتفاقية غير مرضية بحلول نهاية العام.

وصرّح هاس وكوبشان بذلك في مقال لهما نشرته Foreign Affairs، حذرا فيه من أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - الذي وعد بتحقيق "نصر سريع" - سيتعيّن عليه التخفيف من طموحاته. وبالنسبة للكثير من مواطني بلده، فإن مثل هذه النتيجة ستعتبر بمثابة "الخيانة".

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وأشار المقال إلى أنّه مع ذلك، فإن قوات كييف لن تكون قادرة على هزيمة الجيش الروسي، حتى مع دعم الغرب، وفي حال رفضت اللجوء إلى التسوية السلمية، فإن الأوكرانيين سيخسرون كل المساعدة المقدمة لهم.

يُشار إلى أن الكاتب الصحفي الذي ينتمي للمحافظين في أمريكا دوغ باندو، الذي عمل كمساعد خاص للرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان، أكد في وقت سابق أن أوكرانيا تخاطر في أن تُترك من دون مساعدة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في النزاع مع روسيا.

وبحسب رأيه، تحتاج كييف للتعبير بوضوح عن استعدادها للتفاوض، بينما يجب على البيت الأبيض أن يحد من التزاماته كي تظل آمال كييف "واقعية".

المصدر: Lenta.ru