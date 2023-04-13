وضع شخص اختبأت لديه المتهمة بالعملية الإرهابية في بطرسبورغ قيد الإقامة الجبرية

وضعت محكمة مقاطعة لينينسكي في بطرسبورغ دميتري كاسينتسيف، الشخص الذي اختبأت عنده المتهمة داريا تريبوفا، وصديق زوجها دميتري ريلوف، قيد الإقامة الجبرية حتى 10 يونيو المقبل.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية المشتركة لمحاكم بطرسبورغ، حيث قالت: "أعلنت محكمة مقاطعة لينينسكي في بطرسبورغ، وبعد استيفاء التماسات التحقيق، عن قرارها بشأن إجراءات التقييد بحق المواطن دميتري كاسينتسيف بوضعه قيد الإقامة الجبرية وفقا لقانون الجنايات الروسي حتى 10 يونيو".

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وتقع مسؤولية كاسنتسيف في عدم الإبلاغ عن جريمة، وقد يواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى عام، وعقدت الجلسة خلف الأبواب المغلقة.

في سياق متصل نشرت عدة قنوات على تطبيق "تليغرام" ما قالوا إنها اللقطات الأولى للتمثال النصفي الذي وقع في يد القتيل فلادلين تاتارسكي، حيث يكتب موقع Shot (يتابعه 600 ألف مستخدم) أن التمثال لديه مغناطيس أسفله هو ما يؤدي إلى حمايته من التفجير العرضي ومنع تفجير العبوة الناسفة. ووفقا للمعلومات المتاحة، فقد أعطى الوسيط داريا تريبوفا تمثالا صغيرا للمراسل العسكري، وحصلت عليه من خلال خدمة التوصيل، وبالتواصل مع المتهمة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، كتب لها: "عندما تعطي التمثال لفلادلين تاتارسكي، لا تنسي إزالة المغناطيس أسفل التمثال، وإخباره أنها هدية من اتحاد النحاتين".

ووفقا لخبير في المتفجرات، فإن تجويف التمثال كان مليئا بالبلاستيك، وتم إدخال فتيل، حيث كانت هناك كرة معدنية موجودة أسفل التمثال تثبت المنشط في مكانه، وعندما ينزع المغناطيس، تتحرك الكرة عبر أنبوب إلى مبطئ السرعة، وهو ما سمح للعملاء الأوكرانيين بتفجير القنبلة عن بعد.

المصدر: نوفوستي