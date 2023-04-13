الأمن الفيدرالي ينشر صورا وفيديو لمخرب أوكراني دخل إلى روسيا وشارك في اغتيال المراسل تتارسكي  

تاريخ النشر:13.04.2023 | 07:45 GMT |
آخر تحديث:13.04.2023 | 07:49 GMT | أخبار العالم
يتبع..
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السلام بـ"قبضة اليد" بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عندما زار بايدن المملكة في يوليو 2022.
ما زالت أزمة المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان مستمرة، عقب أحداث مباراة نيس، التي حسمها فريقه بالفوز (2/0) في الدوري الفرنسي.
روت دعد شرعب، صاحبة كتاب "العقيد وأنا.. حياتي مع القذافي"، حادثة قالت إنها أفضت إلى إنقاذ سيد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي الراحل، وآخرين، من الإعدام.
كشف وزير التجارة السعودي ماجد القصبي عما دار في اجتماع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع الوزراء لحثهم على استغلال ثروات البحر الأحمر.
في حالة طبية نادرة تم تسجيلها في الأردن، أظهرت فحوصات طبية للحمل، نتيجة إيجابية لدى رجل في الأربعينات من عمره.
أكدت الرياض ودمشق أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مكافحة تهريب المخدرات، وضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة.
اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا ميسجانو أرغا مصر بمحاول تسييس مياه النيل وسد النهضة، مضيفا أن تلك المحاولات لا تفيد أي طرف.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "سو 27"، تابعة للقوات المسلحة الروسية رافقت طائرة ألمانية فوق بحر البلطيق بعد اقترابها من الحدود الروسية.
أفاد تقرير لموقع "المونيتور" بأن المخاوف الإسرائيلية تتنامى من توحيد الجبهة بين "حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" الفلسطينية وإيران.
نقلت "الإيكونوميست" عن الوثائق السرية المسربة من "البنتاغون" أن عملاء من جهاز الأمن الأوكراني شاركوا في الهجوم على طائرة الإنذار المبكر الروسية من طراز A-50 بالقرب من مينسك.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
كشف الصحفي الأمريكي المرموق سيمور هيرش، الحائز لجائزة بوليتزر، عن أوجه مختلفة للفساد داخل نظام زيلينسكي.
علق أستاذ العلوم السياسية، إسماعيل مقلد، على اجتماع دول "التعاون الخليجي" المقبل في السعودية، والذي من المفترض أن يتم خلاله مناقشة مشروع عودة سوريا إلى الجامعة العربية،
تحدثت مجموعة من الخبراء لـRT عن أسباب قيام صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بنشر تقرير حول قيام مصر بتصدير 40 ألف صاروخ لروسيا.
تعرض العديد من المتعاملين على منصة "فيجور" في مصر للاحتيال من القائمين على المنصة، ما أثار ضجة كبيرة في البلاد، وفق موقع "القاهرة 24".
أكد الخبير الاستراتيجي اللواء عبد الله القحطاني أن زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى المملكة مهمة جدا في ظل متغيرات إقليمية ونشاط سعودي لإعادة ترتيب المنطقة ومستقبلها.
وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، إلى مدينة جدة السعودية في زيارة عمل بناء على دعوة نظيره السعودي فيصل بن فرحان.
أعادت السفارة الإيرانية لدى الرياض فتح أبوابها اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية قبل سبع سنوات.
أفاد البيت الأبيض، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله الملف الإيراني وسبل إنهاء الحرب في اليمن.
قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، إنه أجرى اجتماعا "مثمرا للغاية" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أنها فرصة لتعزيز العلاقات الأمريكية السعودية.
أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأداء زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية، معتبرا أنهم يتفوقون من حيث قدراتهم على السياسيين الأمريكيين.
تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للحظة محرجة، لدى استقباله الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مطار بلفاست، وقد وصف مغردون عبر "تويتر" تصرف بايدن بـ "عديم الاحترام".
كشف الشيخ عبد الخالق النقيب، شقيق الإمام المصري السيد النقيب، الذي تعرض للطعن على يد مواطن تركي من أصل كردي اسمه شريف زوربا مؤخرا، ملابسات الواقعة كاملة.
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن أوكرانيا قررت تأجيل هجوم الربيع المضاد بسبب الظروف الجوية ونقص الذخيرة.
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أصوله الإيرلندية، ونشر صورة لشجرة عائلته.
بينما يربط معظمنا ثوران جبل فيزوف في عام 79 ميلادي ببومبي، كشفت دراسة جديدة عن التأثير المدمر الذي أحدثته الكارثة على سكان مستوطنة مجاورة أخرى، تسمى هيركولانيوم.
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء في اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي، غير بيدرسون، الأزمة السورية.
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن السبب في تسريب وثائق "البنتاغون" السرية ربما يكون مرتبطا باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الشخص الذي يقف وراء التسريب الهائل لوثائق عسكرية أمريكية سرية، عمل في قاعدة عسكرية ونشر أسرارا حساسة تتعلق بالأمن القومي، في مجموعة على الإنترنت.
اعتبر الوزير الأردني السابق، أمين مشاقبة، البيان الرسمي السعودي السوري الصادر يوم الأربعاء، دليلا واضحا على عودة المياه إلى مجاريها بين البلدين ضمن شروط سعودية.
أعلن إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الروسية، أن القوات الأوكرانية بدأت الاستسلام بشكل جماعي في مدينة أفدييفكا بالجمهورية.
أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يهدد أمن العالم بأسره.
عرقلت الشرطة في هولندا محتجا وتمكنت من اعتقاله، بعد أن ركض وهو يصرخ باتجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله إلى جامعة أمستردام للعلوم في اليوم الثاني من زيارته الرسمية.
أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الأربعاء بأن فصائل هجومية لمجموعة "فاغنر" فرضت سيطرتها على ثلاثة أحياء سكنية في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) على محور دونيتسك.
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في فوزه بالانتخابات من الجولة الأولى، و"ألا يعقّد الشعب التركي الأمور وينهيها" في جولة واحدة من الاستحقاق الرئاسي.
فاز تحالف "السويدي إليكتريك" المصري، وشركة "أورباكون" للمقاولات القطرية بمناقصة طرحتها الحكومة الليبية لتشييد محطة لتوليد الكهرباء بقيمة 800 مليون يورو.
وافق مجلس النواب المصري على مشروع بتعديل قانون الجنسية، بينما أجل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
تحدثت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، عن سبب تراجع العملة الروسية مؤخرا، وقالت المسؤولة، إن ضعف الروبل ناتج عن انخفاض الصادرات وتراجع أسعار النفط.
أكد الصحفي، أناتول ليفن، أن الولايات المتحدة تخاطر كثيرا بإرسال عسكريين أمريكيين إلى أوكرانيا.
أفاد العلماء في جامعة نورث وسترن في الولايات المتحدة أنهم تمكنوا من تطوير تقنية علاج جديدة تسخر خلايا دم المرضى لمحاربة الأورام.
قال الصحفي الأمريكي المعروف سيمور هيرش، إن القيادة العسكرية الأمريكية تعد مسودة اتفاقية لإنهاء النزاع في أوكرانيا، والتي ستعرضها على روسيا "في حال هزيمتها".
يتوقع أن توقع البرازيل والصين خلال زيارة الرئيس البرازيلي إلى الصين قرابة 20 اتفاقية ثنائية، وأشار خبراء إلى أن البلدين قد يعلنان عن استخدام اليوان الصيني في التجارة المتبادلة.
أظهر مقطع فيديو نشر اليوم الأربعاء، لحظة اغتيال مجهولين شبانا فلسطينيين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، في شهر مارس المنصرم.
وثقت لقطات نشرتها وزارة الدفاع الروسية وحدات من المظليين الروس أثناء اقتحامها وسيطرتها على معقل للقوات الأوكرانية بغطاء ناري ومدفعي.
قال قائد سابق للجيش البريطاني إن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية رأت أن حفيديها، الأميرين هاري ووليم، يجب أن "يؤديا واجبهما" بخوض حرب أفغانستان.
تحدثت أنتونينا بوغدانوفا مديرة متحف بايكونور، في مقابلة مع مراسل "تاس"، عن التقاليد التي تلتزم بها جميع أطقم العمل أثناء التحضير قبل عملية الإطلاق في المطار الفضائي.
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا "حميميم" إحباط الجيش السوري تسلل عناصر من تنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي لمناطق سيطرة الحكومة في محافظة إدلب، والقضاء على 3 منهم.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة تشكل انهيارات بالتربة في محافظة الرقة.
أعلنت الرئاسة المصرية عن ارتفاع كبير شهدته إيرادات قناة السويس لتسجل حوالي 2.3 مليار دولار، بنسبة زيادة عن العام الماضي تبلغ حوالي 35%.
أظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي أن حصة الروبل في مدفوعات الصادرات تجاوزت في نهاية العام الماضي 30% وعادلت حصة الدولار في هذه المدفوعات.
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء أنّ التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني التبعية لها، مؤكدا تمسكه بتصريحات أدلى بها حول تايوان، واستقلالية أوروبا مؤخرا.
استكملت النيابة المصرية تحقيقاتها لتحديد السبب المباشر لوفاة مدير بنك عقره كلب بمدينة الشيخ زايد.
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن القاهرة تشهد ولادة عالم جديد بتوازنات جديدة وواقع جيوسياسي جديد، وأن مصر تريد الحفاظ على العلاقات مع كل الأطراف بتوجيه من الرئيس السيسي.
أكد وزير الخارجية السعودي الأسبق، نزار مدني، أن الاتفاق السعودي الإيراني سيحقق الاستقرار للمنطقة بشكل عام، معتبرا أن الرعاية الصينية ضمانة لالتزام إيران بهذا الاتفاق.
طلب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إدارة ناديه النصر السعودي إقالة مدربه الفرنسي رودي غارسيا، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
عبر الصحفي ستيفن براين في مقالة لصحيفة "Asia Times" الإلكترونية عن اعتقاده بأن صورة الهجوم المضاد الأوكراني المرتقب لا تبدو واعدة.
كشف الصحفي كينيث رابوزا، في مقال لمجلة "فوربس"، عن الدولة العربية التي قد تكون التالية في الخروج عن المدار الجيوسياسي للولايات المتحدة.
أكد الصحفي الألماني، يان خومين، أن الجنود الأوكرانيين لا يفهمون سبب استمرارهم بالقتال في مدينة أرتيوموفسك التي تحاصرها القوات الروسية من جميع الجهات، واستولت على 80 بالمئة منها.
أعربت المملكة العربية السعودية وسوريا عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين.
اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن قرار منع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى هو خطأ فادح سيؤدي إلى التصعيد.
توجّه قاذفات "سو- 24" ضربات جوية مدمّرة إلى مواقع جيش نظلم كييف في كل من أرتيوموفسك وأوغليدار وأفدييفكا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن اكتشاف 240 مسببا للأمراض الخطيرة، بما فيها الكوليرا والجمرة الخبيثة، في المختبرات الأوكرانية، مضيفة أنها تقوم بدراستها.
أشار الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفع من 20 مليار دولار في 2020، إلى 28 مليارا حتى مطلع 2023.
نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر ناقلة الأفراد المدرعة الأمريكية المغتنمة "إم – 113" التي استولى عليها المتطوعون الروس في مدينة أرتيوموفسك المحررة.
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ القوات المسلحة في البلاد إلى "تعزيز التدريب العسكري من أجل قتال فعلي"، حسبما أفادت محطة "سي سي تي في" الرسمية الأربعاء.
أكد وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق، سعد الفقي، في حديث لقناة RT أن الدعوة إلى تأسيس مذهب فقهي إسلامي جديد "تفتقد المنطق والموضوعية".
عرض الجيش الإيراني، يوم الثلاثاء، أكثر من ألف نوع من المعدات العسكرية الجديدة تم تسليمها إلى القوات البرية الإيرانية قبل أسبوع من عيد الجيش الوطني الإيراني.
عرض مجلس الوزراء السعودي استئناف العلاقات بين الرياض وطهران وأهمية متابعة تنفيذ قرارات الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين.
أفادت صحيفة "ديلي بيست" بمقتل مرتزقين أمريكيين اثنين، قاتلا في صفوف قوات كييف في أوكرانيا، فيما ذكر موقع GoFundMe أن أحدهما خدم في قوات المارينز الأمريكية.
وجد باحثون أن المواد الكيميائية المسببة للسرطان موجودة في أكثر من 85% من المنتجات المستخدمة في دراستهم، بما في ذلك سماعات الرأس والألعاب البلاستيكية والملابس.
حذر خبراء الأمن السيبراني من أن المجرمين توصلوا إلى طريقة لاستخدام طرق شحن معينة لإدخال برامج ضارة إلى هاتفك.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن اجتماع وزاري حول سوريا، سيعقد في مدينة جدة السعودية يوم الجمعة 14 أبريل الجاري.
رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحديد الجهة المسؤولة عن تخريب خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، ولكنه أكد أن روسيا ليست هي من قامت بذلك.
أظهر مقطع فيديو مئات الرجال في العراق وهم يطلقون الرصاص الحي في الهواء، في مشهد صور للعراقيين وغيرهم وكأنه حرب.
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول التي شهدت السوق المصرية تدفقات رأسمالية منها عبر استثمار الشركات في الفترة من 2014 حتى آخر 2022.
نشرت قناة تلغرام "جبهة زابوروجيه" مشاهد فريدة من نوعها استخدم فيها درون ناطق عائد للجيش الروسي.
على إثر التقارب الأخير بين دمشق والرياض، يحط وزير الخارجية السوري فيصل المقداد رحاله في المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية
أشاد الرئيس فلاديمير بوتين، بالنجاحات التي يحققها قطاع الفضاء والصناعات الفضائية الروسي، وإطلاقه 100 صاروخ ورحلة فضائية بنجاح في أربع سنوات، محطما بذلك أفضل رقم في التاريخ.
إذا كنت تستخدم جهاز "آيفون"، فستحتاج إلى تثبيت آخر تحديث للبرنامج في أسرع وقت ممكن، لأن جهازك قد يكون عرضة للهجوم.
بحث الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سبل تطوير التعاون المشترك في جميع المجالات، والتنسيق الثنائي والعربي تجاه التطورات الإقليمية.
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن ثلاثة مصادر في صناعة الطاقة وبيانات تجارية، بأن روسيا صدرت أول شحنات الوقود إلى إيران بواسطة السكك الحديدية.
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الثلاثاء، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
رجح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عدم ترشح الرئيس الحالي جو بايدن للرئاسة في انتخابات 2024.
قررت لجنة المتابعة البحرينية القطرية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية على محاميه السابق مايكل كوهين الذي يرجّح أنه الشاهد الأساسي في قضية جنائية تطاله.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور ليفيتاس، في "أوراسيا ديلي"، حول المخطط الأمريكي لفرط عقد الاتحاد الأوروبي، وفتح الأبواب أمام حرب عالمية ثالثة.
أفادت تقارير صحافية بأن تطبيقا إسرائيليا جديدا يعرف باسم "كوادريم "QuaDream، تم بيعه لـ10 دول، بينها دولة عربية، استخدم ضد صحافيين وسياسيين معارضين وعامل في منظمة غير حكومية.
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، في مقال لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه يمكن لحلف "الناتو" أن يصبح منظمة عالمية بانضمام ثلاث دول أخرى.
أعلنت لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر، أمس الثلاثاء، أنها تقوم بإعداد كتاب عن سجنها لمدة 10 أشهر في روسيا حتى ديسمبر 2023، بعد الإفراج عنها في صفقة تبادل بين موسكو وواشنطن.
كشف الزميل والدبلوماسي السابق أرتيوم كابشوك تفاصيل غير مسبوقة عن اللقاء بين الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ووزير الخارجية الروسي يفغيني بريماكوف قبل غزو العراق بشهر واحد.
ذكر موقع i24 news الإسرائيلي أن مقاتلات نمساوية رافقت طائرة تابعة لشركة "ال عال" الإسرائيلية، لعدم استجابة طاقمها لنداءات المراقبة الأرضية في النمسا.
قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو، إن احتكار نظام SWIFT طويل المدى للسوق العالمي، سيصبح من الماضي قريبا.
كشف رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن القادة الأوروبيين يميلون لتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نحو الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية عن الولايات المتحدة.
أظهر مقطع فيديو، حجم الدمار الذي أصاب مدينة أرتموفسك "باخموت"، في إقليم دونيتسك جراء العدوان الأوكراني.
أثبت الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، أنه كابوس الأندية الإنجليزية عامة وفريق تشيلسي خاصة، خلال المباراة بينهما مساء اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
كشف تقرير صحفي عن موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، عن رحيل الفرنسي رودي غارسيا عن تدريب الفريق بعد إجماع الإدارة على الإطاحة به.
ولد طفل بحالة طبية نادرة الحدوث في مستشفى الشوملي العام جنوبي محافظة بابل وسط العراق.
وصلت الولايات المتحدة إلى ما هي عليه الآن من نفوذ وهيمنة وشهية كبرى للإملاء وإخطاع الآخرين بعد مسيرة طويلة أزاحت خلالها منافساتها الأوروبية التي تدور في فلكها الآن.
أظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض الحدود السعودية الشمالية لعواصف ورياح هابطة، اجتاحت البر وتسببت بأضرار كبيرة استمرارا لحالة الطقس المتقلب والرياح النشطة.
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