إجلاء السكان من جزيرة هوكايدو اليابانية بعد إطلاق صاروخ كوري شمالي

أعلنت الحكومة اليابانية إجلاء السكان من جزيرة هوكايدو بسبب خطر سقوط صاروخ كوري شمالي.

وتسلم مراسل وكالة نوفوستي إشعارا بالإجلاء، جاء فيه: "إجلاء عاجل. إجلاء عاجل. إجلاء على وجه السرعة إلى داخل المباني أو إلى الملاجئ. سوف يسقط الصاروخ في الساعة 8.00 (بالتوقيت المحلي) في البحر بالقرب من جزيرة هوكايدو (في شمال البلاد). على وجه السرعة إجلاء!".

وجاء توضيح في وقت لاحق أن هذا ينطبق فقط على سكان هوكايدو. في الوقت نفسه، حذروا في التلفاز من ضرورة الابتعاد عن النوافذ والجلوس في غرفة بدونها نوافذ.

المصدر: نوفوستي