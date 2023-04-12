استطلاع: معظم الأمريكيين ينظرون بسلبية إلى الصين

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الأبحاث الأمريكي Pew Research Center أن الغالبية العظمى من الأمريكيين ينظرون بسلبية إلى الصين.

ووفقا للاستطلاع فإن 83٪ من الأمريكيين لديهم نظرة سلبية تجاه الصين، في حين زادت نسبة أولئك الذين ينظرون إلى هذا البلد بشكل سلبي للغاية بنسبة أربع نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي إلى 44٪. وكل رابع من أصل 10 أمريكيين يعتبر الصين عدوا للولايات المتحدة وليس منافس أو شريك، بزيادة 13 نقطة مئوية عن العام الماضي.

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كما أظهر الاستطلاع أنه بعد زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الأخيرة إلى موسكو، فإن 62٪ من الأمريكيين يعتبرون الشراكة الصينية الروسية مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة.

وعبر الأمريكيون عن قلقهم من التوترات بين بكين وتايوان: حيث يعتبرها 47٪ من المستطلعين مشكلة خطيرة جدا بالنسبة للولايات المتحدة، بزيادة 19 نقطة مئوية عن نسبة أولئك الذين عبروا عن مثل هذا الرأي قبل عامين.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 20 مارس إلى 26 مارس، وشارك فيه 3576 أمريكيا.

المصدر: نوفوستي