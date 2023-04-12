انفتاح مزلقة الإخلاء تلقائيا في طائرة وزير الدفاع الألماني أثناء هبوطها في النيجر

أفادت وكالة "د ب أ" الألمانية بأن مزلقة الإخلاء بطائرة وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، انفتحت بشكل تلقائي أثناء هبوطها في مطار نيامي عاصمة النيجر.

وكانت على متن الطائرة كذلك وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولتزيه.

ووصل الوزيران إلى النيجر الأربعاء بزيارة رسمية لتأكيد الدعم الألماني للنيجر، بينما تستعد ألمانيا لسحب قواتها من البعثة الدولية في منطقة الساحل.

وبنتيجة خطأ فني تم تشغيل مزلقة الإخلاء للطائرة أثناء هبوطها في المطار.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية قوله إنه على الرغم من الحادث، لا تزال طائرة "إيرباص" التي نقلت الوزيرين إلى النيجر قابلة للاستخدام.

المصدر: نوفوستي