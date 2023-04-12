أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يهدد أمن العالم بأسره.

وقال ريتر: "يجب أن يفهم الناس أنه كان علينا التوقف عن دعم زيلينسكي منذ وقت طويل، لأنه لا يساهم في تدمير أوكرانيا فقط، ولكنه يفعل أيضا كل ما هو ممكن لتقريب نهاية العالم".

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واعتبر أن دعوة زيلينسكي لرفع علم أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم "لإرساء النظام في العلاقات الدولية" تشير إلى أنه "فقد عقله".

وأكد أن الشخص العاقل لن يفترض أن العالم كله يدور حول أوكرانيا.

وتابع: "زيلينسكي يشكل خطرا ليس فقط على الأوكرانيين ونفسه، ولكن على جميع الآخرين".

ولفت الانتباه إلى محنة قوات كييف، التي "تنفد" مخزوناتها. وبالتالي، من غير المحتمل أن يكونوا قادرين على الصمود حتى نهاية الصيف.

المصدر: نوفوستي