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القوات الأوكرانية تقصف مزرعة خنازير في بيلغورود

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القوات الأوكرانية تقصف مزرعة خنازير في بيلغورود
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تعرضت مزرعة خنازير في مقاطعة بيلغورود، لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية، ما تسبب بنفوق 178 خنزيرا.

 وأفادت مجموعة شركات Agro-Belogorye، بتعرض مزرعة منطقة بوريسوفسك لقصف مدفعي من قبل القوات الأوكرانية أمس الثلاثاء الـ 11 من أبريل، ولم يصب أحد من العاملين في المزرعة بأذى، إلا أن 178 خنزيرا نفقت جراء القصف".

وأضافت الشركة، أن جدران 3 مبان تعرضت للأضرار جراء القصف، إضافة إلى الأسقف والمعدات الموجودة هناك، وجار العمل على إصلاح الأضرار.

المصدر: نوفوستي

  

 

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