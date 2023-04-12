كيف علقت سيئول على أنباء صفقة إقراض ذخيرة لواشنطن لدعم أوكرانيا؟

رفضت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تأكيد أو نفي تقرير إعلامي أفاد بأن سيئول وواشنطن وقعتا صفقة لإقراض قذائف مدفعية لصالح الولايات المتحدة التي تسعى لشراء ذخيرة لدعم أوكرانيا.

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يأتي ذلك، عقب تقرير صحافي نشرته صحيفة "دونغ-آه إيلبو" اليومية المحلية، أشارت فيه إلى أن حكومة سيئول وشركة دفاع محلية وقعتا اتفاقا مع إدارة جو بايدن، بموجبه سيتم إقراض 500 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، بدلا من بيعها للولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، إن سيئول كانت في حيرة حيال كيفية الرد على طلبات واشنطن بشأن إمدادات الذخيرة، مع الحفاظ على سياسة عدم تقديم مساعدات بأسلحة قاتلة إلى أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وقال مسؤول في الوزارة طلب عدم الكشف عن هويته "إن حكومتي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان مشاورات بشأن سبل تقديم الدعم لحماية حرية أوكرانيا، لكن لا يمكننا تأكيد أي تفاصيل".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" تحدثت في نوفمبر الماضي، عن صفقة بين واشنطن وسيئول لبيع 100 ألف طلقة مدفعية للولايات المتحدة.

في المقابل، تؤكد سيئول أن سياستها ضد تقديم الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا لم تتغير، وأن صادراتها من الأسلحة إلى أمريكا ستتم بشرط أن يكون الجيش الأمريكي هو"المستخدم النهائي" لها، وفقا لمسؤولين محليين.

المصدر: يونهاب