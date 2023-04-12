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وزير الدفاع الصربي ينفي تقارير عن إمداد أوكرانيا بالسلاح

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وزير الدفاع الصربي ينفي تقارير عن إمداد أوكرانيا بالسلاح
Globallookpress Oleg PereverzevZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
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نفى وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش التقارير المتعلقة بإمداد أوكرانيا بالسلاح، ووصفها بـ "الكذب".

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وكانت بلغراد قد دحضت هذه الاتهامات بالفعل أكثر من عشر مرات، نقلا عن وزير الدفاع الذي قال: "أكرر، صربيا لم ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، وكل ما تم نشره حول هذا الأمر هو افتراض خاطئ".

في الوقت نفسه، اعترف الوزير أن بعض الأسلحة من صربيا يمكن أن ينتهي بها المطاف في أوكرانيا، ولكن، حسب قوله، ليس بإرادة بلغراد.

وأوضح أن هذا يمكن أن يحدث بسبب عدم امتثال الدول للمعاهدات الثنائية، مشيرا إلى أن هناك من كان ينوي إقحام صربيا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، لكنه أكد أن بلغراد تلتزم باستمرار بسياستها.

المصدر: نوفوستي

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