مجهولون يسيطرون على ناقلة نفط قبالة ساحل العاج

أعلن مسؤولون مساء الثلاثاء، أن مجهولين صعدوا على متن ناقلة نفط مسجلة في سنغافورة، تقل طاقما من 20 شخصا من جنسيات مختلفة، على بعد 550 كيلومترا عن سواحل ساحل العاج.

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وأفادت "هيئة الملاحة البحرية والموانئ" في سنغافورة بأن "أشخاصا لم تحدد هوياتهم" صعدوا على ناقلة النفط "ساكسس 9" التي تقل طاقما من جنسيات مختلفة في خليج غينيا.

وأضافت الهيئة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أنها تعمل بشكل وثيق مع مالك السفينة وكذلك مع مركز تنسيق الإغاثة البحرية في منطقة مونروفيا ومركز تشانجي للقيادة والتحكم في سنغافورة "لمراجعة الوضع وتقديم المساعدة اللازمة"، من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.

ويشهد خليج غينيا منذ فترة طويلة عمليات قرصنة لسفن تبحر في هذا الطريق الرئيسي للشحن من السنغال إلى أنغولا الذي يمتد 5700 كيلومتر. وتشن معظم هذه العمليات عصابات نيجيرية، ويؤكد أصحاب السفن منذ 2021 أن القراصنة يشنون هجماتهم في مكان أبعد في المياه الدولية.

وكان قراصنة استولوا في مارس الماضي على ناقلة نفط دنماركية قبالة سواحل الكونغو وخطفوا 6 من أفراد طاقمها قبل أن يغادروا السفينة.

المصدر: أ ف ب