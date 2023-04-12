أفاد موقع Declassified UK، بأن 50 شخصا من عناصر القوات الخاصة البريطانية تواجدوا في أوكرانيا في مارس، ولم يكن من الممكن تحديد طبيعة مهمتهم ونشاطهم هناك بدقة.

ونقل الموقع، عن وثائق سرية للبنتاغون والاستخبارات الأمريكية تسربت على الإنترنت، أنه بالإضافة للمجموعة البريطانية، تواجد في أوكرانيا الشهر الماضي، 17 عنصرا من القوات الخاصة من لاتفيا و 15 من فرنسا وواحد من هولندا.

إقرأ المزيد

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك 14 عنصرا من القوات الخاصة الأمريكية، وبشكل إجمالي بلغ مجموع ممثلي البنتاغون في أوكرانيا- 29 شخصا، بالإضافة إلى 71 من موظفي الخارجية الأمريكية.

في ديسمبر الماضي، ذكرت صحيفة The Times، نقلا عن نائب رئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة البريطانية روبرت ماجوان، أن مشاة البحرية الملكية البريطانية في النصف الأول من عام 2022 قامت بضمان سلامة السفارة البريطانية في كييف، وشاركت كذلك في بعض العمليات السرية في أوكرانيا.

في تلك الفترة، زعمت البحرية البريطانية بأن مشاة البحرية الملكية "لم تنفذ أية مهام قتالية".

المصدر: تاس