شارل ميشيل: قادة أوروبا يؤيدون دعوة ماكرون لاستقلالية أوروبا عن واشنطن

كشف رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن القادة الأوروبيين يميلون لتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نحو الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية عن الولايات المتحدة.

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وبعد تزايد الجدل الذي أثارته تعليقات ماكرون بأنه ينبغي على أوروبا مواجهة الضغوط وألا تكون "دول تابعة لأمريكا"، قال رئيس المجلس الأوروبي إن موقف ماكرون لم يكن بمعزل عن مواقف الزعماء الأوروبيين، بحسب ما نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون فرنسي ستبث، الأربعاء، أن هناك "قفزة للأمام بشأن الاستقلالية الاستراتيجية مقارنة بسنوات مضت".

وتابع "هناك بالفعل ارتباط كبير لا يزال موجودا لهذا التحالف مع الولايات المتحدة.. لكن ذلك لا يعني أننا نتبع بشكل أعمى ومنهجي موقف الولايات المتحدة في جميع القضايا".

وكان ماكرون قال في تصريحات صحفية على متن طائرة العودة من زيارة رسمية للصين، "إنه على أوروبا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة من ناحية، وتجنب الانجرار إلى مواجهة صينية أمريكية بشأن تايوان من ناحية أخرى".

المصدر: الأناضول