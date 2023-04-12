مرافقة مقاتلات نمساوية طائرة إسرائيلية لم يستجب طاقمها للنداءات

ذكر موقع i24 news الإسرائيلي أن مقاتلات نمساوية رافقت طائرة تابعة لشركة "ال عال" الإسرائيلية، لعدم استجابة طاقمها لنداءات المراقبة الأرضية في النمسا.

وذكر الموقع أنه وفي الوقت الذي كانت فيه طائرة شركة "ال عال" الإسرائيلية على مسافة 37 ألف قدم فوق ألمانيا، في مسار الطيران المخطط له، طلبت المراقبة الجوية الإقليمية أن تنتقل إلى التردد التالي في طريقها.

وأضاف أنه وفي هذه المرحلة لم تتواصل الطائرة مع المراقبة الجوية التالية كما هو مطلوب ومتوقع منها ولم تستجب للنداءات عبر جهاز الاتصال من المراقبين الألمان والنمساويين، والذين حاولوا التواصل معها في ترددات مختلفة.

وأفاد بأن الرقابة الجوية طلبت من الطائرات التي حلقت على مسافة قريبة من الطائرة المحاولة للتواصل مع الطائرة الإسرائيلية إلا أن طياريها لم يجيبا، خلال كل هذا الوقت واصلت الطائرة التحليق وفقا للبرنامج المخطط له، ووفقا للعلو والسرعة المطلوبة بدون انحراف عن المسار.

وأوضح الموقع الإسرائيلي أنه وبعد عدم الاستجابة لأي طلب، ووفقا للبروتوكول في مثل هذه الحالات تم إرسال مقاتلات حربية نمساوية من طراز "يوروفايتر" للاقتراب من الطائرة والتواصل بالعين مع الطاقم.

وأشار إلى أنه وبعد إرسال هذه المقاتلات استأنف الاتصال مع المراقبة الجوية، وعادت المقاتلات النمساوية إلى قاعدتها العسكرية فيما واصلت الطائرة طريقها إلى مطار بن غوريون بدون أي حوادث استثنائية إضافية.

المصدر: موقع i24 news الإسرائيلي