إيطاليا تفرض غرامات باهظة على تشويه الأعمال الفنية والأثرية

تسعى إيطاليا إلى سن قانون يفرض غرامات باهظة على مخربي ومدمري الآثار ومشوهي المواقع الثقافية والأعمال الفنية، لتصرف الغرامات على سداد تكاليف الإصلاح والترميم.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، وافقت الحكومة على قانون مقترح أيدته وزارة الثقافة يفرض غرامات تبدأ من 10 آلاف يورو (نحو 11 ألف دولار) وتصل إلى 60 ألف يورو (نحو 65 ألف دولار).

وتتمتع حكومة رئيسىة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية بأغلبية مريحة في البرلمان، لذا يتوقع أن ينال المقترح موافقة سهلة، ثم يتم إقراره كقانون.

وصرح وزير الثقافة جينارو سانغيليانو إن ترميم واجهة قصر ماداما الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر، والذي يضم مجلس الشيوخ الإيطالي، من أعمال تخريب طالته، كلف الحكومة 40 ألف يورو (حوالي 44 ألف دولار).

وقبل أيام قام نشطاء يطالبون باتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة تغير المناخ، بإلقاء صبغة سوداء في مياه نافورة ضخمة من نحت الفنان برنيني عند سفح الدرج الإسباني.

وقال الوزير في بيان إن الاعتداء على المواقع الأثرية والأعمال الفنية يلحق أضرارا اقتصادية بالجميع، وترميمها يحتاج متخصصين واستخدام آلات مكلفة للغاية.. كل من يقوم بهذه الأعمال التخريبية يجب أن يتحمل أيضا المسؤولية المالية".

وفي يوليو 2022 قالت الشرطة إن نشطاء بيئة إيطاليين قاموا بلصق أيديهم على الزجاج الذي يحمي لوحة ساندرو بوتيتشيلي الشهيرة ”الربيع” بفلورنسا، وقال المتحف إنه بفضل الزجاج الذي تم تركيبه كإجراء احترازي منذ عدة سنوات لم يتضرر العمل الفني.

المصدر: أ ف ب