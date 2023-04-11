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واشنطن توافق على بيع المغرب 18 منظومة "هيمارس"

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واشنطن توافق على بيع المغرب 18 منظومة
Legion-Media
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أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة لبيع المغرب 18 منظومة صواريخ "هيمارس" بقيمة 524 مليون دولار.

وقالت الوكالة أن مثل هذه الصفقة ستعمل على تحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، حيث إنها تضمن تقديم المساعدة إلى "حليف رئيسي خارج "الناتو"، وهو شريك مهم في سياق ضمان الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا".

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ووافقت وزارة الخارجية أيضا على بيع المغرب صواريخ جو أرض من طراز "إيه جي إم-154"، وصواريخ تدريب، وتوفير الخدمات الهندسية واللوجستية نيابة عن الحكومة الأمريكية والمقاولين المرتبطين بها، بقيمة حوالي 250 مليون دولار.

وأخطرت الإدارة الأمريكية الكونغرس الأمريكي رسميا بهذه القرارات. وأمامه الآن شهر لمراجعة الصفقة المحتملة والموافقة عليها أو رفضها.

المصدر: نوفوستي

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