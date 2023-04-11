رئيس البنك المركزي الفلبيني: هيمنة الدولار ستتراجع ولا بد من عالم متعدد العملات

أكد رئيس البنك المركزي الفلبيني فيليب ميدالا، أن هيمنة الدول ستتراجع وأن قيام عالم متعدد العملات بات أمرا ضروريا.

وقال ميدالا على هامش اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن: "نريد عالما متعدد العملات، لكن العملات الأخرى حتى الآن ليس لديها الأسواق الدولية اللازمة لدعمها. وهذه هي ميزة الدولار الأمريكي، هناك سوق كبير جدا للأوراق المالية الحكومية".

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وأضاف: "أعتقد أنه بمرور الوقت سيصبح الدولار أقل هيمنة".

وأشار ميدالا إلى أن انخفاض تأثير العملة الأمريكية ما زال بطيئا حتى الآن.

وأكد أنه "يجب أن يكون هناك بديل لسويفت، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد بديل".

المصدر: نوفوستي