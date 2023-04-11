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البيت الأبيض: لم نر أي مؤشر على أن مصر تقدم أسلحة لروسيا

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البيت الأبيض: لم نر أي مؤشر على أن مصر تقدم أسلحة لروسيا
AP
البيت الأبيض
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قال البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إنه الإدارة الأمريكية لم تر أي مؤشر على أن مصر تقدم أسلحة لروسيا.

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مصدر مصري يرد على مزاعم
مصدر مصري يرد على مزاعم "إرسال السيسي 40 ألف صاروخ إلى روسيا سرا"

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد قالت إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمر المسؤولين مؤخرا بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرا إلى روسيا وفقا لوثيقة استخباراتية أمريكية مسربة.

ولخص جزء من وثيقة سرية للغاية مؤرخة في 17 فبراير، المحادثات المزعومة بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والبارود.

وردا على ما مزاعم وسائل الإعلام الأمريكية، نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن تكون مصر قد خططت سرا لإرسال ما يصل إلى 40 ألف صاروخ إلى روسيا.

ووصف المتحدث باسم الكرملين التقارير بالكاذبة، مشيرا إلى أن هذه المزاعم تصب في سياق التقارير المضللة المعتادة.

المصدر: RT + وكالات

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