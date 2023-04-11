لأول مرة.. امرأة ترأس وكالة استخبارات الاتصالات بالمملكة المتحدة (صورة)

عُينت، آن كيست باتلر، التي أمضت 30 عاما من العمل في سلك الأمن القومي البريطاني، رئيسة لاستخبارات الاتصالات في المملكة المتحدة، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وسترأس كيست باتلر (Anne Keast-Butler) وحاليا هي نائبة المدير العام في جهاز إم آي 6 الاستخباراتي البريطاني، مقر استخبارات الاتصالات الرئيسي المعروف باسم "جي سي إتش كيو".

وصرح وزير الخارجية جيمس كليفرلي، في سياق إعلان تعيينها "لدى آن كيست باتلر سجل حافل بالعمل في قلب شبكة الأمن القومي للمملكة المتحدة وساعدت على مواجهة تهديدات شكلها إرهابيون ومجرمون إلكترونيون وقوى أجنبية خبيثة".

في منصبها الراهن، كانت كيست باتلر مسؤولة عن الحماية الأمنية والعمليات وأعمال التحقيقات التي تتضمن الاستعداد للرد على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وستبدأ عملها الجديد في مايو، لتحل محل جيريمي فليمنغ، الذي أعلن في يناير تنحيه عن منصبه.

وستكون كيست باتلر أول امرأة ترأس جهازا استخباراتيا بريطانيا منذ تقاعد إليزا مانينغهام بولر من الاستخبارات الداخلية في 2007.

وقالت كيست باتلر إنها تتطلع للعودة للجهاز حيث عملت في السابق كرئيس لوحدة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الخطيرة.

ويجمع الجهاز الاستخباراتي الذي ستتولى رئاسته الاتصالات لمنع الهجمات الإلكترونية والإرهاب والتجسس.

وأضافت كيست باتلر أن مهمة جهاز "جي سي إتش كيو" هي إبقاء المملكة المتحدة آمنة، مشيرة إلى أنها مازالت ملهمة اليوم كما كانت عند تأسيسه قبل أكثر من 100 عام، وهو يعمل في قلب المملكة المتحدة وفي قلب استجابة حلفائنا لبعض أخطر التحديات في عصرنا.

المصدر: أ ب