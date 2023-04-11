"أسوشتد برس": مقتل 100 شخص بغارات جوية لجيش ميانمار

ذكرت وكالة "أسوشتد برس"، أن الضربات الجوية التي شنها جيش ميانمار يوم الثلاثاء، أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 100 شخص خلال حملة نظمتها المعارضة.

وأبلغ شاهد عيان وكالة "أسوشيتد برس" بأن "طائرة مقاتلة أسقطت قنابل على حشد معارض في الساعة 8 صباحا، تجمعوا لافتتاح مكتب محلي لحركة المعارضة في البلاد على مشارف قرية بازيغي، الواقعة في بلدة كانبالو بمنطقة ساغاينغ" على بعد 110 كيلومترات شمال ماندالاي، ثانية كبريات مدن البلاد.

ولم يتسن التأكد من تفاصيل الحادث بشكل مستقل، بسبب القيود التي تفرضها الحكومة على العمل الإعلامي.

ولم ترد تقارير حتى اللحظة عن الهجوم في وسائل الإعلام.

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المصدر: أسوشيتد برس